Марсель здолав Нант, Осер розгромив Ренн в 10 турі Ліги 1

Сьогодні, 3 листопада, відбулися 4 матчі 10 туру французької Ліги 1 сезону-2023/24.

Ігровий день відкривало протистояння Тулузи проти Реймса (1:0), в якому долю поєдинку вирішив гол на 84 хвилині. Його забив нападник Тулузи Закарія Абухлаль. З ідентичним рахунком завершився поєдинок між Гавром та Монпельє. На 73 хвилині з пенальті відзначився Абдулає Туре.

Найрезультативнішим поєдинком була гра між Осером та Ренном, в якому перші здобули розгромну перемогу 4:0. На рахунку Ренна скасований гол.

Закривати ігровий день випала честь Нанту та Марселю. Підопічні Роберто Де Дзербі зуміли перемогти свого суперника. Вирішальний гол забив літній новачок команди Мейсон Грінвуд.

Після 10 турів лідером чемпіонату є ПСЖ, в якого 26 балів. На друге місце піднявся Марсель, який після цієї перемоги набрав 20 очок.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

10 тур, 3 листопада

Тулуза – Реймс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 84 Абухлаль

Гавр – Монпельє 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Туре (пен.)

Осер – Ренн 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Перрен, 2:0 – 39 Перрен, 3:0 – 65 Сінайоко (пен), 4:0 – 90+2 Онайву

Нант – Марсель 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 24 Моне, 1:1 – 39 Кадевере, 1:2 – 61 Грінвуд

Нагадаємо, 22 жовтня у французькому місті Нансі розпочався судовий розгляд справи щодо шахрайських дій групи осіб, жертвами якої стали три французькі клуби.

Зокрема, два клуби елітного французького дивізіону Анже і Тулуза, а також Сошо, який грає в третьому дивізіоні. потрапили в шахрайську схему з фальшивими інвестиціями в криптовалюту і діаманти.