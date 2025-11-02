Барселона обіграла Ельче, Сельта дотиснула Леванте в 11 турі Ла Ліги

У неділю, 2 листопада, продовжився 11 тур іспанської Ла Ліги.

У стартовій зустрічі ігрового дня Сельта на виїзді дотиснула Леванте, яке з 29-ї хвилини грало у меншості. Алавес у домашньому матчі обіграв Еспаньйол.

Барселона з голами Ямаля, Торреса та Рашфорда вдома переграла Ельче. Каталонці займають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату, відстаючи від Реала на 5 балів.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

11 тур, 2 листопада

Леванте – Сельта 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Мінгеса, 1:1 – 66 Арріага, 1:2 – 90+1 Роман

Вилучення: 29 Венседор

Алавес – Еспаньйол 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Суарес, 2:0 – 40 Боє, 2:1 – 56 Фернандес

Барселона – Ельче 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Ямал, 2:0 – 11 Торрес, 2:1 – 42 Мір, 3:1 – 61 Рашфорд

22:00 Бетіс – Мальорка

Нагадаємо, напередодні Атлетико переграв Севілью, а Реал Мадрид розгромив Валенсію.