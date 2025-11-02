Барселона обіграла Ельче, Сельта дотиснула Леванте в 11 турі Ла Ліги
У неділю, 2 листопада, продовжився 11 тур іспанської Ла Ліги.
У стартовій зустрічі ігрового дня Сельта на виїзді дотиснула Леванте, яке з 29-ї хвилини грало у меншості. Алавес у домашньому матчі обіграв Еспаньйол.
Барселона з голами Ямаля, Торреса та Рашфорда вдома переграла Ельче. Каталонці займають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату, відстаючи від Реала на 5 балів.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
11 тур, 2 листопада
Леванте – Сельта 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 40 Мінгеса, 1:1 – 66 Арріага, 1:2 – 90+1 Роман
Вилучення: 29 Венседор
Алавес – Еспаньйол 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 5 Суарес, 2:0 – 40 Боє, 2:1 – 56 Фернандес
Барселона – Ельче 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 9 Ямал, 2:0 – 11 Торрес, 2:1 – 42 Мір, 3:1 – 61 Рашфорд
22:00 Бетіс – Мальорка
Нагадаємо, напередодні Атлетико переграв Севілью, а Реал Мадрид розгромив Валенсію.