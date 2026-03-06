Прозора сукня і нуль білизни: ексдівчина зірки Барселони підірвала показ у Мілані

Іспанська модель і інфлюенсерка Джессіка Гойкоечеа знову опинилася в центрі уваги через свій ефектний вихід на модному показі в Мілан.

Колишня дівчина ексзахисника Барселони Марка Бартри з'явилася на шоу бренду Blumarine у сміливому образі, який одразу став темою для обговорення у соцмережах.

29-річна модель обрала прозору чорну сукню, що майже нічого не приховувала. Вбрання було без спини, спадало до щиколоток і дозволяло побачити нижню білизну, тоді як бюстгальтера зірка вирішила не вдягати.

Гойкоечеа впевнено позувала перед камерами та опублікувала відео зі світського заходу у своєму Instagram.

Нагадаємо, Джессіка давно має репутацію однієї з найсміливіших і найефектніших моделей у соцмережах. На її Instagram підписані понад 1,8 мільйона людей, і вона регулярно ділиться з ними яскравими фотосесіями, зокрема у бікіні або провокативних образах.

Особливу популярність Джессіка отримала після роману з Бартрою. Пара зустрічалася у 2022-2023 роках і вважалася однією з найяскравіших у футбольному світі. Після розставання модель почала зустрічатися з іспанським регбістом Ману Морено. Втім, нещодавно фанати знову заговорили про можливе возз'єднання Джессіки з Марком.

Раніше повідомлялося, що Гойкоечеа ледь не отримала бан в соцмережах за надто оголені і пікантні знімки.