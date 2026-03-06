Українська правда
Барселона запропонувала новий контракт Крістенсену

Олександр Булава — 6 березня 2026, 16:59
Барселона запропонувала новий контракт Крістенсену
Андреас Крістенсен
Барселона розпочала переговори щодо продовження контракту з данським захисником Андреасом Крістенсеном.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

29-річному оборонцю запропонували нову угоду терміном на два роки. Договір передбачає суттєве скорочення заробітної плати гравця.

Зазначається, що Крістенсен та його родинна комфортно почуваються в Іспанії та зацікавлені у підписанні угоду. Проте ним також цікавляться декілька клубів з Європи та Саудівської Аравії.

Чинний контракт гравця закінчується влітку.

Наразі футболіст відновлюється від травми. Захисник отримав частковий розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна в результаті нещасного вивиху коліна під час тренування ще у грудні.

Напередодні Роберт Левандовський відновив тренування з командою після перелому лівої очної ямки. Наразі він змушений носити спеціальну маску.

