Аталанта розгромила Лечче: результати 1 туру Серії А

Сьогодні, 19 серпня, відбулися матчі 1 туру Серії А сезону-2024/25.

Аталанта на виїзді з дублями Марко Брешіаніні та Матео Ретегі переграла Лечче (4:0).

Чемпіонат Італії — Cерія А

19 серпня, 1 тур

Лечче — Аталанта 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Брешіаніні, 0:2 - 45 Рететі, 0:3 - 57 Ретегі, 0:4 - 66 Брешіаніні

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Ювентус — Комо

Напередодні Рома з Артемом Довбиком не змогла на виїзді переграти Кальярі. За підсумками зустрічі українець отримав другу найгіршу оцінку у своїй команді.