Аталанта розгромила Лечче: результати 1 туру Серії А
Сьогодні, 19 серпня, відбулися матчі 1 туру Серії А сезону-2024/25.
Аталанта на виїзді з дублями Марко Брешіаніні та Матео Ретегі переграла Лечче (4:0).
Чемпіонат Італії — Cерія А
19 серпня, 1 тур
Лечче — Аталанта 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Брешіаніні, 0:2 - 45 Рететі, 0:3 - 57 Ретегі, 0:4 - 66 Брешіаніні
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:45 Ювентус — Комо
Напередодні Рома з Артемом Довбиком не змогла на виїзді переграти Кальярі. За підсумками зустрічі українець отримав другу найгіршу оцінку у своїй команді.