Марсель розгромив Брест, Монако здолало Сент-Етьєн у 1 турі Ліги 1

Сьогодні, 17 серпня, відбулися матчі 1 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, Марсель, яке очолює колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі познущався з Бреста, здобувши перемогу з рахунком 5:1. А Сент-Етьєн в першому матчі після повернення в еліту Франції поступився Монако.

Також Лілль здобув впевнену перемогу над Руймсом, забивши перший гол на 45+29 хвилині. У матчі була тривала пауза через моторошну травму.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

1 тур, 17 серпня

Брест — Марсель 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 3 Грінвуд, 0:2 - 26 Енріке, 0:3 - 31 Грінвуд, 1:3 - 45+5 Камара, 4:1 - 48 Енріке, 5:1 - 69 Вахі

Реймс — Лілль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+29 Діакіте, 0:2 - 90+2 Девід

Монако — Сент-Етьєн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Мінаміно

Нагадаємо, напередодні ПСЖ забив три голи за 5 хвилин та розгромив Гавр у матчі-відкритті нового сезону Ліги 1.