Жальгіріс з українцем у заявці переміг ВПС: результати 1 раунду кваліфікації ЛК

11 липня відбулися 23 матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зокрема, угорський Жальгіріс з українцем у заявці Мирославом Мазуром переміг фінський ВПС. Мазур провів увесь матч у резерві.

Ліга конференцій-2024/25

1 кваліфікаційний раунд

12 липня

Шауляй (Литва) — Левадія (Естонія) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Мусаба 7, 0:2 - Фелісіо 23.

Лієпая (Латвія) — Вікінгур (Фарерські острови) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Каллсберг 21, 1:1 - Шимич 55.

Малішева (Косово) — Будучность (Чорногорія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Брутті 67.

Актобе (Казахстан) — Сараєво (Боснія і Герцеговина) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - К'єреме 9.

Браво (Словенія) — Коннас Кей (Вельс) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Мейхер 83.

Ноах (Вірменія) — Шкендія (Північна Македонія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Грегоріо 81, 2:0 - Пабло 90.

Мегпіс (Гібралтар) — Деррі Сіті (Ірландія) 2:0 (0:0

Голи: 1:0 - Тейлор 49, 2:0 - Фульхенсіо 82.

Калев (Естонія) — Урарту (Вірменія) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Теевалі 11, 1:1 - Мовсесян 28, 1:2 - Мовсесян 77.

Атлетік Клуб Д'Ескальдес (Андорра) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 0:1 (0:1)

Гол: Боїч 17.

УНА Штрассен (Люксембург) — КуПС (Фінляндія) 0:0

ВПС (Фінляндія) — Жальгіріс (Литва) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Фофана 25, 1:1 - Ахіабу 59, 1:2 - Кендиш 90+4.

Торпедо (Грузія) — Тирана (Албанія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Міці 20 (аг), 1:1 - Хаджіу 87.

Торпедо (Білорусь) — Мілсамі (Молдова) 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - Камара 20, 0:2 - Спетару 30, 1:2 - Побудей 33, 1:3 - Спетару 50, 1:4 - Камара 80, 2:4 - Ксенофонтов 89.

Флоріана (Мальта) — Тре Пенне (Сан-Марино) 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Гвіді 50, 1:1 - Нвоко 55, 2:1 - Велла 57, 3:1 - Сантос 63.

Кернарфон Таун (Вельс) — Крузейдерс (Північна Ірландія) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Оуен 4, 2:0 - Кларк 37.

Бала Таун (Вельс) — Пайде (Естонія) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Кессай 64, 1:1 - Медич 90+2, 1:2 - Юкек (пен) 90+5.

Партізані (Албанія) — Марсакслокк (Мальта) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Муратай 2, 1:1 - Юрі 15.

Шелбурн (Ірландія) - Сент-Джозеф (Гібралтар) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Койл 1, 1:1 - Пауль 40, 2:1 Джарвіс (пен) 58.

Морнар (Чорногорія) — Динамо (Тбілісі, Грузія) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Джурішич 20, 2:0 - Вушурович 23, 2:1 - Угрехелідзе 90+4.

Ла-Фіоріта (Сан-Марино) — Іслоч (Білорусь) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Бутко 34.

Тиквеш (Північна Македонія) — Брейдаблік (Ісландія) 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Ейнарссон 13, 0:2 - Крістінссон 31, 1:2 - Стойкоскі 74, 2:2 - Стоянов 80, 3:2 Лео Гуерра.

Валур (Ісландія) — Влажнія (Албанія) 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Тріггвасон 12, 1:1 - Крюмі 23, 1:2 - Додай 85, 2:2 Хайміссон 90+9.

Стьярнан (Ісландія) — Лінфілд (Північна Ірландія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Атласон 22, 2:0 - Атласон 60.

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги конференцій також беруть участь Полісся та Дніпро-1. Вони розпочнуть свій шлях у другому етапі ЛК. Житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни — проти угорської Академії Пушкаша. Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.

Нещодавно повідомлялося, що львівський Рух може замінити Дніпро-1 в ЛК.