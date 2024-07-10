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Ауда перемогла Торсхавн, Вележ та Інтер розписали мирову: результати 1 етапу кваліфікації ЛК

Микола Дендак — 10 липня, 23:52
Ауда перемогла Торсхавн, Вележ та Інтер розписали мирову: результати 1 етапу кваліфікації ЛК

Сьогодні, 10 липня, відбулися 2 стартові матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2024/25.

Ліга конференцій-2024/25
1 кваліфікаційний раунд
10 липня

Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) — Інтер Клуб Ескальдес (Андора) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Лопес Ело, 1:1 - 65 Лохан

Ауда (Латвія) — В36 Торсхавн (Фарерські острови) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Тайво, 2:0 - 85 Траоре

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги конференцій також беруть участь Полісся та Дніпро-1. Вони розпочнуть свій шлях у другому етапі ЛК. Житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни — проти угорської Академії Пушкаша. Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.

Нещодавно повідомлялося, що львівський Рух може замінити Дніпро-1 в ЛК.

Інтер Ліга конференцій Вележ Ауда

Ліга конференцій

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