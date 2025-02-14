РБ Лейпциг втратив очки у грі з Аугсбургом на старті 22 туру Бундесліги

У п'ятницю, 14 лютого, 22 тур німецької Бундесліги стартував матчем, у якому Аугсбург приймав РБ Лейпциг.

Команди видали досить рівну гру, але з невеликою кількістю гольових моментів. Особливо вони "відзначилися" у першому таймі, де сумарний xG склав 0,53.

Після перерви обидва колективи заграли більш цікаво, але глобально це ні на що не вплинуло: один удар у площину воріт на двох у другому таймі та підсумкові нулі на табло.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

22 тур, 14 лютого

Аугсбург – РБ Лейпциг 0:0 (0:0)

Аугсбург: Дамен – Матсіма, Гауелеу, Цезігер – Вольф (82 Кудуссу), Якич, Оньєка, Яннуліс – Єнсен (72 Маєр), Ессенде (61 Тіц), Клод-Моріс.

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Геертрейда, Люкеба (70 Зайвальд) – Баку (82 Неделькович), Кампль (70 Вермерен), Хайдара, Раум – Баумгартнер (63 Опенда), Шешко (82 Поульсен), Сімонс.

Попередження: Клод-Моріс, Матсіма – Кампль.

Цікаво, що для "биків" ця нічия стала вже четвертою в останніх п'яти матчах чемпіонату. Команда Марко Розе посідає четверте місце, маючи 37 очок. Аугсбург у свою чергу втретє посіпль зіграв унічию та тепер йде дванадцятим з 28 балами в активі.

Завтра 22 тур Бундесліги продовжиться п'ятьма іграми, у тому числі протистоянням Баєра та Баварії.