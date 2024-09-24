Мудрик провів розмову з керівництвом Челсі щодо свого майбутнього

Керівництво Челсі провело розмову з трьома футболістами команди, серед яких і український півзахисник Михайло Мудрик.

Про це повідомляє портал TBR Football.

Зокрема, стало відомо, що боси лондонського клубу особисто зустрічались з Михайлом Мудриком, Крістофером Нкунку і Ноні Мадуеке щоб повідомити, що зараз ці гравці фактично борються за своє майбутнє у Челсі.

Саме від їхніх результатів залежить, чи залишаться вони в команді або покинуть її вже взимку.

Водночас, додає видання, боси клуба задоволені тим, що усі троє налаштовані на боротьбу за своє місце у стартовому складі команди Енцо Марески.

Раніше повідомлялося, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик не планує змінювати клубну прописку.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився.