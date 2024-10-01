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Вільярреал декласував Лас-Пальмас у 8 турі Ла Ліги

Володимир Кук — 1 жовтня, 00:00
Вільярреал декласував Лас-Пальмас у 8 турі Ла Ліги

Сьогодні, 30 вересня, відбувся матч 8 туру іспанської Ла Ліги. Вільярреал у домашньому матчі декласував Лас-Пальмас.

Поєдинок завершився з рахунком (3:1).

У першій половині зустрічі господарі пасивно почали гру, але завдяки шикарному дальньому удару від Ніколя Пепе, Вільярреал вийшов вперед. Це його перший гол у сезоні.

Другий тайм розпочався з домінації гостей, які зрівняли рахунок вже на 47 хвилині матчу. Вільярреал мав спробу одразу ж відігратись, але Алекс Баена не реалізував пенальті. Під кінець зустрічі господарі все ж таки дожали гостей та завдяки голу Тьєрно Баррі і Баена поставили крапку у зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
8 тур, 30 вересня

Вільярреал – Лас-Пальмас 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Пепе, 1:1 – 47 Сілфа, 2:1 – 85 Баррі, 3:1 – 90+7 Баена

Нагадаємо, вчора Жирона Віктора Циганкова втратила перемогу проти Сельти (1:1). Циганков відіграв увесь матч та отримав одну з найкращих оцінок у зустрічі.

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