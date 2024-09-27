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Вальядолід мінімально програв Мальорці у 8 турі Ла Ліги

Володимир Кук — 27 вересня, 23:57
Вальядолід мінімально програв Мальорці у 8 турі Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 27 вересня, відбувся матч 8 туру іспанської Ла Ліги. Вальядолід у домашньому матчі мінімально програв Мальорці (1:2).

Попри невелику домінацію у першому таймі, гості не змогли вразити ворота суперника.

У другому таймі господарі мали хороші моменти, проте після шикарного прострілу Даніеля Родрігеса, Кайл Ларін забив м'яч, а Валері поставив крапку у поєдинку і приніс своїй команді перемогу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
8 тур, 27 вересня

Вальядолід – Мальорка 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Ларін, 0:2 – 83 Валері, 1:2 – 90+4 Санчес

Нагадаємо, що вчора, 26 вересня, Еспаньйол у домашньому матчі мінімально програв Вільярреалу. Бетіс на виїзді зіграв внічию з Лас-Пальмасом.

Вальядолід Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка результати матчів

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