Еспаньйол познущався над Райо Вальєкано у виїзному матчі 30 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 4 квітня, 30 тур іспанської Ла Ліги стартував матчем, у якому Райо Вальєкано вдома зазнав розгромної поразки від Еспаньйола з рахунком 0:4.

"Папуги", які в минулому турі відібрали очки у Атлетико, розпочали свій погром на "Естадіо де Вальєкас" по ходу першого тайму, коли вони протягом чотирьох хвилин забили два голи. Результативні удари на свій рахунок записали Леандро Кабрера та Роберто Фернандес.

Незважаючи на більшу кількість ударів, господарі поля ніяк не могли пробити Хоана Гарсію. А гості в свою чергу довели рахунок до розгромного: на 72-й хвилині Хаві Пуадо до асисту додав гол з пенальті.

Остаточний рахунок матчу встановив Пере Мілья, якому вистачило для цього всього сім хвилин з моменту своєї появи на полі.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

30 тур, 4 квітня

Райо Вальєкано – Еспаньйол 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Кабрера, 0:2 – 16 Фернандес, 0:3 – 72 Пуадо (пенальті), 0:4 – 90 Мілья.

Райо Вальєкано: Баталья – Раціу, Ернандес (46 Пача), Лежен, Чаваррія (75 Ембарба) – Сісс (85 Трехо), Лопес (75 Де Томас), Нтека (46 Паласон), Діас, А. Гарсія – де Фрутос.

Еспаньйол: Х. Гарсія – Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Лосано (64 Крал), Гонсалес, Рока (56 Калеро), Еспосіто (83 Агуадо), Пуадо (83 Хофре) – Фернандес (83 Мілья).

Попередження: Чаваррія, Сісс – Лосано, Мілья.

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін потрапив до заявки Реала на матч проти Валенсії, незважаючи на повідомлення про травму.