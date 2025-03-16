Рейнджерс переграв Селтік у видовищному "Old Firm Derby"

Відбувся матч 30 туру чемпіонату Шотландії, в якому Рейнджерс в гостях переграв Селтік.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3 на користь підопічних Фергюсона.

Попри значний тиск господарів поля Рейнджерс відкрив рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Ніколя, а під завісу тайму подвоїв перевагу.

Селтік зміг перевернути гру та відновити паритет, але на 88-й хвилині Хамза ударом з-за меж карного майданчика вразив дальній кут воріт та вирвав перемогу для Рейнджерса.

Чемпіонат Шотландії – Прем'єршип

30 тур, 16 березня

Селтік – Рейнджерс 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Ніколя, 4, 0:2 – Діоманде, 37, 1:2 – Маеда, 49, 2:2 – Хатате, 74, 2:3 – Хамза, 88

За підсумками матчу Селтік випереджає "рейнджерів" на 13 очок за три тури до завершення основної частини. Після цього таблиця поділяється навпіл, а команди зіграють ще п'ять поєдинків. Очки першої частини сезону переносяться на другу.

Напередодні Рейнджерс у битві з Фенербахче вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.