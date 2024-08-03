Рейнджерс визначився із заявкою на матчі з Динамо в Лізі чемпіонів

Рейнджерс заявив 22 футболісти на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025 проти Динамо.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Воротарі: Джек Батленд, Ліем Келлі, Льюїс Б'юдінокак

Захисники: Джеймс Таверньє, Ридван Йилмаз, Робін Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлінг, Жефте, Бен Девіс, Леон Балоґун

Півзахисники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Діоманде, Кіран Давелл

Нападники: Сіріль Дессерс, Том Лоуренс, Раббі Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Ігаман, Даніло Перейра

Заявку ще можуть доповнити, у тому числі молодими футболістами за списком В.

Номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться в польському Любліні 6 серпня, гра-відповідь — в Глазго 13-го.