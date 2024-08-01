Історія дня. Як легенда Динамо феєрив проти Рейнджерс, на його честь в Глазго назвали новонароджену дитину

В межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо зіграє з Рейнджерс (який у нас чомусь заведено називати Глазго Рейнджерс). Номінально домашній матч відбудеться в польському Любліні 6 серпня, гра-відповідь — в Глазго 13-го. Динамо не зустрічалося з шотландськими клубами вже довгих 37 років.

Трохи пізніше, в 90-х за шотландський клуб виступали троє футболістів Динамо — Олег Кузнецов, Олексій Михайличенко та Олег Саленко. Наша розповідь сьогодні про Кузнецова, який в 1990 році першим серед киян підписав контракт з шотландським грандом.

До цього Рейнджерс протягом трьох років стежив за грою Олега — Кузнецов сподобався тренерському штабу шотландського клубу ще в очних матчах в єврокубках в 1987 році. Сума трансферу за неофіційною інформацією склала 1 мільйон доларів. Рейнджерс на той час мав дуже потужне фінансування і наступного року зумів викупити у Сампдорії трансфер експартнера Кузнецова в Динамо Олексія Михайличенка. Нагадаю, що саме в тому сезоні Сампдорія стала чемпіоном Італії.

Кар’єра в Шотландії склалася для Олега неоднозначно. З одного боку — тільки 35 матчів за 4 сезони та важкі травми. З іншого — чотири чемпіонства з Рейнджерс, гарна зарплата та два феєричні матчі, перший з яких відбувся у день підписання особистого контракту.

"Згідно з домовленостями між клубами ми з Динамо приїхали на Ibrox Stadium зіграти товариський матч проти Рейнджерс — в розмові з Чемпіоном пригадував цю феєричну історію Олег Кузнецов. — Партнери по команді вирішили, що я вийду на гру з капітанською пов’язкою. Я був вражений атмосферою — на friendly match на 50-тисячному Ibrox був аншлаг.

Читайте також : Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів

Далі як в казці. 5 хвилина матчу, у нас контратака. Я віддав передачу Протасову, а сам побіг вперед. Олег відпасував мені, я метрів з 26 вдарив та влучив прямісінько в "дев’ятку". Стадіон охнув. Фани вже знали, що я переходжу до Рейнджерс і зустрічали мене як свого. 50 тисяч шотландців всі як один встали й довго плескали в долоні. Я багато що бачив, але так мене ніде не зустрічали! Ми виграли 3:1. Після матчу підписав особистий контракт з Рейнджерс".

Згідно з умовами контракту, Олег Кузнецов заробляв понад 200 тисяч доларів на рік, що для 1990 року було дуже непогано. Рейнджерс регулярно грав у Лізі чемпіонів і по фінансуванню стояв на одному рівні з Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Але вже у своєму другому офіційному матчі за команду український захисник порвав хрестоподібні зв’язки. Відновлювався до кінця сезону. І після цієї травми, напевно, так і не зміг вийти на свій попередній динамівський рівень.

Варто зазначити відношення Рейнджерс до Кузнецова. Операцію після важкої травми йому робили в Лос-Анджелесі, в клініці, яка обслуговувала гравців НБА. З США до Шотландії українець прилетів першим класом, причому йому придбали відразу два місця — щоб міг покласти на друге проопероване коліно.

Свій єдиний гол вже в офіційному матчі за Рейнджерс Кузнецов забив 1 січня 1994 року в славнозвісному дербі Old Firm з Селтіком. Тоді на двох з Михайличенко українці відзначилися тричі — Олексій зробив дубль ще в першому таймі. Кузнецов вийшов на заміну на 70-й хвилині та вже за 6 хвилин забив гарматним ударом. Рейнджерс виграв 4:2. Фани Джерс раділи. Але гол Олега мав особливу історію.

"Перед тим, як забивав, палкий вболівальник Рейнджерс, місцевий ресторатор Саттів Сінгх публічно пообіцяв назвати свого новонародженого сина на честь автора наступного голу, — пригадує Олег. — І дотримався свого слова. Нещодавно мені надіслали фото Олега Сінгха — йому вже понад 30 років.

Максим Розенко, Чемпіон