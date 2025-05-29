Модрич може продовжити кар’єру в іменитому європейському клубі

Легендарний півзахисник Реала Лука Модрич може продовжити кар’єру в Рейнджерс.

Про це повідомляє ВВС.

Влітку поточного року 39-річний хавбек покине Реал на правах вільного агента. Попри інтерес з боку клубів МЛС, хорват може залишиться в Європі та підписати контракт із Рейнджерс.

Такий несподіваний варіант продовження кар’єри у Модрича виник у зв’язку з тим, що шотландський клуб незабаром може очолити Давіде Анчелотті – син і асистент донедавна головного тренера Реала. Саме 35-річний італієць хоче бачити хорвата у своїй команді.

Втім, останніми днями переговори Анчелотті-молодшого із Рейнджерс загальмували через можливу зміну власників шотландського клубу – його може придбати американський консорціум.