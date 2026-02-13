ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Ренну в 22 турі Ліги 1

У пятницю, 13 лютого, відбудеться два матчі 22 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Ренн несподівано обіграв ПСЖ із рахунком 3:1, забезпечивши комфортну перевагу влучними ударами Аль-Тамарі, Леполя та Емболо. Гостям вдалося відповісти лише голом престижу від Усмана Дембеле, який не зміг переломити хід невдалого для парижан поєдинку.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у старті столичного гранда та провів весь матч на полі. За свою гру він отримав одну з найнижчих оцінок у команді – 6.3 від аналітичного портала Sofascore.

Далі о 22:05 футбольний день у Франції завершить матч між Нантом та Монако.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

21 тур, 8 лютого

Ренн – ПСЖ 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Аль-Тамарі, 2:0 – 69 Леполь, 2:1 – 72 Дембеле, 3:1 – 81 Емболо

Нагадаємо, що у минулому 21 турі Ніцца відібрала очки в Монако, а ПСЖ без Забарного декласував Марсель.