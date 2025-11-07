Ренн здолав Париж у 12 турі Ліги 1

Сьогодні, 7 листопада, Париж та Ренн відкрили 12 тур французької Ліги 1.

Матч завершився мінімальною перемогою Ренна з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі швейцарського нападника Бреля Емболо.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

12 тур, 7 листопада

Париж – Ренн 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 81 Емболо

Завдяки перемозі Ренн набрав 18 балів та посідає 8-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату, Париж залишився на 11-й позиції.

Нагадаємо, в 11 турі ПСЖ із Забарним у компенсований час дотиснув Ніццу.