Аль-Хіляль підпише 18-річного французького нападника Ренна

Олександр Булава — 29 січня 2026, 19:21
18-річний нападник Ренна Мохамед-Кадер Меїте близький до зміни клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Форвард близький до переходу в саудівський Аль-Хіляль. Угода з Ренном та із самим гравцем досягнута, сума трансферу складе 30 млн євро.

18-річний француз обрав проєкт Сімоне Індзагі попри пропозиції від клубів Англійської Прем'єр-ліги. Найближчим часом він пройде медичне обстеження.

У поточному сезоні в активі Меїте 3 голи та 2 асисти у 19 матчах.

Напередодні захисник Аль-Хіляля та збірної Португалії Жоау Канселу став гравцем Барселони.

