Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аль-Хіляль заплатив 30 мільйонів євро за 18-річного французького таланта

Сергій Шаховець — 2 лютого 2026, 10:25
Аль-Хіляль заплатив 30 мільйонів євро за 18-річного французького таланта
Мохамед-Кадер Меїте
ФК Аль-Хіляль

Саудівський Аль-Хіяляль оголосив про трансфер нападника Ренна Мохамеда-Кадер Меїте.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.

Угода футболіста із Аль-Хілялем розрахована на три з половиною роки. Згідно з даними Transfermarkt, саудівський клуб заплатив Ренну за Меїте 30 мільйонів євро.

18-річного Кадера вважають одним з найбільших талантів французької Ліги 1. Попри юний вік, нападник зіграв за основний склад Ренна 32 матчі, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

Меїте представляв збірну Франції на рівні U16, U17, U19 та U21.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль влітку 2025 року очолив колишній тренер Інтера Сімоне Індзагі. У поточному сезоні саудівської Про-ліги команда йде на першому місці, маючи в активі 46 очок у 18 матчах.

Раніше повідомлялося, що готується перехід до Аль-Хіляля знаменитого французького нападника Каріма Бензема.


Аль-Хіляль Ренн Футбольні трансфери

Ренн

Аль-Хіляль підпише 18-річного французького нападника Ренна
Ренн здолав Париж у 12 турі Ліги 1
Мінімальна перемога Лілля, нульові нічиї Ліона та Тулузи в 11 турі Ліги 1
Ланс обіграв Париж, Тулуза розгромила Мец, Лілль здолав Нант у 8 турі Ліги 1
ПСЖ Забарного не втримав перемогу над Ліллем, Страсбург декласував Анже в 7-му турі Ліги 1

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік