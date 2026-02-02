Аль-Хіляль заплатив 30 мільйонів євро за 18-річного французького таланта

Саудівський Аль-Хіяляль оголосив про трансфер нападника Ренна Мохамеда-Кадер Меїте.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.

Угода футболіста із Аль-Хілялем розрахована на три з половиною роки. Згідно з даними Transfermarkt, саудівський клуб заплатив Ренну за Меїте 30 мільйонів євро.

18-річного Кадера вважають одним з найбільших талантів французької Ліги 1. Попри юний вік, нападник зіграв за основний склад Ренна 32 матчі, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

Меїте представляв збірну Франції на рівні U16, U17, U19 та U21.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль влітку 2025 року очолив колишній тренер Інтера Сімоне Індзагі. У поточному сезоні саудівської Про-ліги команда йде на першому місці, маючи в активі 46 очок у 18 матчах.

Раніше повідомлялося, що готується перехід до Аль-Хіляля знаменитого французького нападника Каріма Бензема.



