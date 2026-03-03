Новачок Ліверпуля перенесе операцію на плечі

Центральний захисник Ренна Жеремі Жаке незабаром перенесе операцію на плечі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

7 лютого Жаке отримав травму плеча в матчі Ліги 1 проти Ланса (поразка 1:3), після чого пропустив наступні три матчі команди в чемпіонаті Франції. Тепер лікарі дійшли висновку про те, що хірургічного втручання уникнути не вдасться. Найімовірніше, 20-річний захисник вибув до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, за декілька днів до травми Ренн продав Жаке в Ліверпуль за 63,5 мільйона євро. Француз повинен приєднатися до свого нового клубу влітку поточного року. Цілком імовірно, що за Ренн Жаке більше не зіграє. У поточному сезоні він провів 21 матч у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.