Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Новачок Ліверпуля перенесе операцію на плечі

Олег Дідух — 3 березня 2026, 15:36
Новачок Ліверпуля перенесе операцію на плечі
Жеремі Жаке
Getty Images

Центральний захисник Ренна Жеремі Жаке незабаром перенесе операцію на плечі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

7 лютого Жаке отримав травму плеча в матчі Ліги 1 проти Ланса (поразка 1:3), після чого пропустив наступні три матчі команди в чемпіонаті Франції. Тепер лікарі дійшли висновку про те, що хірургічного втручання уникнути не вдасться. Найімовірніше, 20-річний захисник вибув до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, за декілька днів до травми Ренн продав Жаке в Ліверпуль за 63,5 мільйона євро. Француз повинен приєднатися до свого нового клубу влітку поточного року. Цілком імовірно, що за Ренн Жаке більше не зіграє. У поточному сезоні він провів 21 матч у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Ліверпуль Ренн Жеремі Жаке

Ренн

Клуб Ліги 1 оголосив про призначення нового головного тренера
Ренну вдалося знайти "лоха", – Дюгаррі висміяв Ліверпуль за трансфер 20-річного захисника
Аль-Хіляль заплатив 30 мільйонів євро за 18-річного французького таланта
Аль-Хіляль підпише 18-річного французького нападника Ренна
Ренн здолав Париж у 12 турі Ліги 1

Останні новини