Бенфіка може повернути свого зіркового вихованця, який не заграв у топклубах

Парі Сен-Жермен запропонував Бенфіці підписати Ренату Санчеша.

Про це повіломляє Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, в паризькому клубі не розраховують на португальського півзахисника. При цьому Скіра не уточнює, на яких умовах може відбутися перехід — оренди чи повноцінного трансферу.

Санчеш є вихованцем Бенфіки. У сезоні-2015/16 він гучно заявив про себе, ставши ключовим гравцем команди. Влітку 2016-го Ренату був викликаний на Євро-2016 і допоміг збірній Португалії виграти турнір.

Після того Бенфіка продала Санчеша в Баварію за 35 мільйонів євро. Втім, португальцю не вдалося закріпитися в мюнхенському клубі. У 2017-му його віддали в оренду Суонсі, а потім продали у Лілль.

У складі Лілля Ренату став чемпіоном Франції в сезоні-2020/21. У 2022 році він отримав другий шанс заграти у гранді, але перехід у ПСЖ завершився так само, як і в Баварію. Минулий сезон півзахисник провів на правах оренди в Ромі.