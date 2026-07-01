Бенфіка підписала ексзахисника збірної Франції

Французький центральний захисник Атлетико Мадрид Клеман Ленгле став гравцем лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Йдеться про оренду на один сезон, після чого Ленгле стане повноцінним гравцем Бенфіки. 31-річний футболіст уже уклав із португальським клубом контракт на три роки – до літа 2029 року. Захисник дістанеться Бенфіці безкоштовно.

Ленгле виступав за Атлетико Мадрид з літа 2024 року. В сезоні-2025/26 на його рахунку 1 асист у 24 матчах за іспанський клуб у всіх турнірах. За кар'єру захисник провів 16 матчів і забив 1 гол за збірну Франції.

У Бенфіці Ленгле може стати заміною основному центральному захиснику лісабонського клубу Антоніу Сілві, який близький до переходу в Мілан.