Бенфіка підпише захисника Атлетико Мадрид – Романо
Клеман Лангле
ФК Атлетико Мадрид
Французький центральний захисник Атлетико Мадрид Клеман Ленгле стане гравцем Бенфіки.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, йдеться про повноцінний трансфер, умови якого не розголошуються. Контракт Ленгле з Атлетико Мадрид діє до літа 2028 року, трансферна вартість 31-річного француза наразі оцінюється в 4 мільйони євро.
Ленгле виступає за Атлетико Мадрид з літа 2024 року. В сезоні-2025/26 на його рахунку 1 асист у 24 матчах за іспанський клуб у всіх турнірах. За кар'єру захисник провів 16 матчів і забив 1 гол за збірну Франції.
У Бенфіці Ленгле може стати заміною основному центральному захиснику лісабонського клубу Антоніу Сілві, який близький до переходу в Мілан.