Бенфіка підпише захисника Атлетико Мадрид – Романо

Французький центральний захисник Атлетико Мадрид Клеман Ленгле стане гравцем Бенфіки.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, йдеться про повноцінний трансфер, умови якого не розголошуються. Контракт Ленгле з Атлетико Мадрид діє до літа 2028 року, трансферна вартість 31-річного француза наразі оцінюється в 4 мільйони євро.

Ленгле виступає за Атлетико Мадрид з літа 2024 року. В сезоні-2025/26 на його рахунку 1 асист у 24 матчах за іспанський клуб у всіх турнірах. За кар'єру захисник провів 16 матчів і забив 1 гол за збірну Франції.

У Бенфіці Ленгле може стати заміною основному центральному захиснику лісабонського клубу Антоніу Сілві, який близький до переходу в Мілан.