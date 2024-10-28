Red Bull може придбати клуб Серії А

Компанія Red Bull може придбати клуб італійської Серії А Торіно.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

За їхньою інформацією, власник Торіно Урбано Кайро всерйоз розглядає можливість продажу клубу, і за останні кілька тижнів неодноразово зустрічався з емісарами Red Bull.

Австрійський бренд уже співпрацює з "Биками" як офіційний енергетичний партнер. Наразі сторони розглядають можливість поглиблення співпраці: з 2025 року Red Bull може стати титульним спонсором Торіно і оцінити доцільність придбання контрольного пакету акцій клубу.

Нагадаємо, до системи Ред Булл входять такі клуби як Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк та Брагантіно. Недавно стало відомо, що систему клубів Ред Булл з 2025 року очолить Юрген Клопп.