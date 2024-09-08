Ребров: Я не задоволений ні результатом, ні грою

Головний тренер збірної України Сергій Ребров незадоволений результатом та виступом національної команди в матчі першого туру Ліги націй УЄФА проти Албанії (1:2).

Слова Реброва передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Ми створювали деякі моменти, але я вважаю, що сьогодні дійсно не було команди на полі. Це важко зараз говорити, потрібно дивитися весь матч, аналізувати, бо ми граємо через два дні. Я не задоволений ні результатом, ні грою".

Тренер національної збірної відповів на питання про схожість гри з Албанією та стартового матчу Євро-2024 проти Румунії (0:3)

"Бо ми граємо проти сильно суперника, це футбол, ця команда була на Євро. Так, ми забили м’яч, отримали впевненість, але, на жаль, пропустили. Це буває у футболі. Але я не можу казати, зо це була така ж гра, як з Румунією. Я вважаю, що сьогодні ми намагалися створювати моменти, у нас не було завдано перший удар на 80-й хвилині. У нас обмаль часу, треба готуватися і виходити з іншим настроєм".

Також Ребров розповів, як змінилася команда по перерві.

"Я не скажу, що у першому таймі ми не намагалися створювати. Ще раз кажу, ми граємо проти сильного суперника. Вони намагалися щільно та організовано оборонятися, тому було важко у першому таймі. У другому забили, отримали впевненість і створили ще моменти".

Ще Сергій Ребров розповів про роль Олександра Зінченка в команді.

"Тренерський штаб бачить Зінченка на позиції лівого захисника".

Нагадаємо, що збірна України поступилася Албанії в першому матчі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Українці вийшли вперед завдяки голу Коноплі в другому таймі, однак втратили перевагу та зазнали поразки.