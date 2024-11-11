На його позиції достатньо гравців: Ребров – про невиклики Ярмоленка в збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про причини відсутності вінгера Динамо Андрія Ярмоленка у початковій заявці на жовтневі матчі команди у Лізі націй, зазначивши, що на його позиції достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень.

Про це Ребров сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Історія з Ярмоленком? На його позиції достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень. Мені було цікаво подивитися того ж Гуцуляка, хоч ми навіть раніше його викликали, але він отримав практику тільки у матчі Боснією.

Те ж саме з Назаренком, який на той момент забив достатньо м'ячів та показував дуже зрілу гру в національній першості, тому мені було дуже цікаво викликати цих гравців, але викликати не як четвертого гравця на позицію, а надати їм шанс", - сказав Ребров.

Нагадаємо, спочатку Ярмоленко опинився лише в резервному списку, потім був переведений до основного через травму Віктора Циганкова. Після матчу з Кривбасом, який відбувся 6 жовтня, з'явилась інформація, що Андрій отримав ушкодження чотириголового мʼяза стегна. Він пропустив жовтневий збір національної команди.

В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги націй. 16 листопада проти Грузії, а 19 листопада зіграє з Албанією. Ярмоленко пропустить й листопадовий збір "синьо-жовтих".