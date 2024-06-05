Ребров оцінив сезон Мудрика в АПЛ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що вінгер Челсі Михайло Мудрик провів гідний сезон в Англійській Прем’єр-лізі.
Про це тренер розповів в інтерв'ю Анні Ребровій.
"Хто вирішує, це найкращий сезон, чи не найкращий? Я вважаю, що це перший сезон Михайла в АПЛ. Я пам’ятаю свій перший сезон в Англії. Це завжди важко переходити в такий чемпіонат і в команду такого рівня, як Челсі – там дуже велика конкуренція.
Вважаю, особливо у другій частині сезону тренер довіряв Михайлу, а він – добре себе зарекомендував і грав на високому рівні, що дуже важливо для збірної. І я не вважаю, що цей сезон для Михайла був не дуже вдалим. Бажаю йому наступного сезону, вже з іншим тренером прогресувати ще більше", — сказав Ребров.
Мудрик перейшов у Челсі в січні 2023 року. У минулому сезоні він забив 5 голів у чемпіонаті Англії.
Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому матчі проти Німеччини. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі.