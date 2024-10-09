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Ребров: Попереду можливість виправити невтішний вересневий початок

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 11:45
Ребров: Попереду можливість виправити невтішний вересневий початок
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розглядає матчі проти Грузії та Чехії як можливість реабілітуватися за невдалий старт у Лізі націй.

Про це наставник національної команди написав у Instagram.

"Повертаємося до роботи. Дуже приємно знову побачити усіх у таборі збірної. Попереду дві важливі зустрічі у рамках Ліги націй та можливість виправити невтішний вересневий початок", – написав Ребров.

11 жовтня збірна України зіграє з Грузією, а 14-го числа спробує взяти реванш у Чехії. Перед цими матчами команда Реброва зіштовхнулася зі значними кадровими проблемами перед матчами проти Грузії та Чехії – через травми або захворювання найближчі дві гри пропустять одразу 9 гравців.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

Сергій Ребров

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