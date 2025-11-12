Ребров: Маємо план на гру з Францією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність команди до матчу з Францією у відборі на чемпіонат світу-2026.
Про це тренер розповів на пресконференції.
"Ми готуємось і маємо план на гру з Францією, але зараз немає сенсу говорити про це. Підкреслю: для нас обидві гри важливі. Впевнений, що гравці, які завтра з'являться на полі будуть грати на максимумі і прагнутимуть відібрати очки у французів.
Ми повинні поважати суперника, але бути зосередженими на своїй грі. Думати за рахунок чого можемо грати успішно проти такої сильної команди.
Розумію, за рахунок чого ми будемо грати і спробуємо досягти результату. Впевнений, гравці відчувають те ж саме. Не треба зациклюватись ні на позитивних відгуках, ні на негативних. Важливо сконцентруватись на своїй праці і серйозно готуватись до матчу", – розповів Ребров.
Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.
Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.