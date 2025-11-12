Ребров: Маємо план на гру з Францією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність команди до матчу з Францією у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Ми готуємось і маємо план на гру з Францією, але зараз немає сенсу говорити про це. Підкреслю: для нас обидві гри важливі. Впевнений, що гравці, які завтра з'являться на полі будуть грати на максимумі і прагнутимуть відібрати очки у французів.

Ми повинні поважати суперника, але бути зосередженими на своїй грі. Думати за рахунок чого можемо грати успішно проти такої сильної команди.

Розумію, за рахунок чого ми будемо грати і спробуємо досягти результату. Впевнений, гравці відчувають те ж саме. Не треба зациклюватись ні на позитивних відгуках, ні на негативних. Важливо сконцентруватись на своїй праці і серйозно готуватись до матчу", – розповів Ребров.