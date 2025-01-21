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Динамо нарешті реалізувало свої моменти: Ребров – про нічию з Галатасараєм у Лізі Європи

Олексій Мурзак — 21 січня 2025, 21:58
Динамо нарешті реалізувало свої моменти: Ребров – про нічию з Галатасараєм у Лізі Європи
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував результат матчу Динамо – Галатасарай (3:3), який відбувся 21 січня в межах 7 туру основного етапу Ліги Європи.

Його слова наводить Ua-Football.

"Я думаю, що результат Динамо здобуло за рахунок того, що нарешті реалізувало ці моменти, які створювало. Це дуже важливо з такою командою як Галатасарай. З ними дуже важко грати за такої підтримки. Тому важливо, що ми забили. Ще й три м’ячі. За всю Лігу Європи до цього забили один гол.

Щодо свисту трибун, я тут грав, тут завжди такий тиск. Думаю, що футболісти до цього готові. Я не думаю, що це якась проблема. Навпаки, грати при таких активних фанатах – це дуже приємно.

Відносно пенальті, я думаю, що це було з обох сторін. Тобто не тільки зі сторони Динамо. Арбітр давав грати. Я не згоден трішки із ситуацією з пенальті. Навіть якщо одинадцятиметровий був, то, на мою думку, суддя не мав скасовувати жовту картку", – сказав Ребров.

Нагадаємо, Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

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Галатасарай

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