Ребров — про трофей Пічічі Довбика: Ніхто з України не досягав таких успіхів у Ла Лізі

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає, що нападник Жирони Артем Довбик досяг унікальних успіхів у іспанській Ла Лізі.

Про це наставник національної команди розповів Українській асоціації футболу.

Також Ребров додав, що форвард приєднається до тренувального збору збірної завтра, 1 червня.

"Це завжди на користь збірної, коли гравець грає в такому сильному чемпіонаті, а також здобуває такі призи. Я думаю, це дуже важливо для самого Артема, тому що ніхто з України не досягав таких успіхів у Ла Лізі. Тільки бажаємо йому успіхів. Я дуже задоволений, що він з хорошим настроєм завтра прибуде в табір збірної", — сказав Ребров.

Нещодавно Сергій Станіславович оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.