Один з найкращих: Ребров – про виклик ветерана у збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що 35-річний півзахисник Андрій Ярмоленко демонструє відмінну фізичну форму на тренуваннях команди.

Про це фахівець розповів у коментарі для "Футбол 360".

"Дивіться, коли зараз було тренування, то Андрій за пробігом був одним із найкращих. Не знаю, хто каже, що йому закінчувати потрібно – це йому вирішувати. Але він як працював раніше, так працює і зараз.

Я дуже поважаю Андрія, він дуже багато зробив для збірної, для Динамо і для українського футболу загалом. Тому він тут. Він тут не тому, що він щось робив раніше. Зараз, я вважаю, він лідер Динамо та допомагає боротись за чемпіонство", – розповів Ребров.