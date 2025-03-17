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Один з найкращих: Ребров – про виклик ветерана у збірну України

Олександр Булава — 17 березня 2025, 22:55
Один з найкращих: Ребров – про виклик ветерана у збірну України
Андрій Ярмоленко
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що 35-річний півзахисник Андрій Ярмоленко демонструє відмінну фізичну форму на тренуваннях команди.

Про це фахівець розповів у коментарі для "Футбол 360".

"Дивіться, коли зараз було тренування, то Андрій за пробігом був одним із найкращих. Не знаю, хто каже, що йому закінчувати потрібно – це йому вирішувати. Але він як працював раніше, так працює і зараз.

Я дуже поважаю Андрія, він дуже багато зробив для збірної, для Динамо і для українського футболу загалом. Тому він тут. Він тут не тому, що він щось робив раніше. Зараз, я вважаю, він лідер Динамо та допомагає боротись за чемпіонство", – розповів Ребров.

Нагадаємо, що перша гра плейоф Ліги націй-2024/25 між Україной та Бельгією відбудеться 20 березня. Матч-відповідь пройде 23 березня.

Раніше Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.

Сергій Ребров Андрій Ярмоленко

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