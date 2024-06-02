Ребров: Раніше футбол в Україні був на першому плані, тепер це не так
Головний тренер національної збірної Сергій Ребров поділився думками про важливість футболу в Україні.
Про це фахівець розповів на пресконференції.
"На жаль, зараз футбол не на першому плані в нашій країні. Зараз ми усі робимо усе для наших захисників. І те, що Україна потрапила на Євро в Німеччині — це дуже важливий крок для нас. Те, що ми зробили — це дійсно дуже важливо для нашого народу, для нашої країни.
Так, я вважаю, у Німеччині футбол — номер 1. Раніше те ж саме було в Україні, але зараз ми повинні думати про інші речі", — сказав Ребров.
Раніше керманич оцінив шанси збірної України повторити успіх попереднього чемпіонату Європи та дійти до чвертьфіналу.
У понеділок, 3 червня, "синьо-жовті" в німецькому Нюрнберзі зіграють товариський матч із господарями Євро-2024. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.