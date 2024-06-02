Ребров: Раніше футбол в Україні був на першому плані, тепер це не так

Головний тренер національної збірної Сергій Ребров поділився думками про важливість футболу в Україні.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"На жаль, зараз футбол не на першому плані в нашій країні. Зараз ми усі робимо усе для наших захисників. І те, що Україна потрапила на Євро в Німеччині — це дуже важливий крок для нас. Те, що ми зробили — це дійсно дуже важливо для нашого народу, для нашої країни.

Так, я вважаю, у Німеччині футбол — номер 1. Раніше те ж саме було в Україні, але зараз ми повинні думати про інші речі", — сказав Ребров.