Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров: У збірної України хороший баланс між молодими та досвідченими футболістами

Олександр Булава — 2 червня, 15:46
Ребров: У збірної України хороший баланс між молодими та досвідченими футболістами

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси команди дійти до чвертьфіналу на майбутньому Євро-2024.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Чи зможемо дійти до чвертьфіналу, як на останньому чемпіонаті Європи? Потрібно сконцентруватися на кожній грі. У нас дуже гарна збірна. Я вважаю в нас дуже хороший баланс між молодими гравцями та досвідченими футболістами. Тому потрібно рухатися від гри до гри.

Зараз у нас перша гру з Румунією, тому ми повинні сконцентруватися підготовкою до цієї гри, а далі подивимося", — сказав Ребров.

У понеділок, 3 червня, збірна України в німецькому Нюрнберзі зіграє товариський матч із господарями Євро-2024. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

Сергій Ребров

Ребров назвав завдання збірної України до Євро-2024
Ребров — про трофей Пічічі Довбика: Ніхто з України не досягав таких успіхів у Ла Лізі
Шевченко: Оцінюю роботу Реброва на дуже високому рівні
Склад збірної на Євро: в України нарешті з’явився резерв, але є три проблемні позиції
Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024

Останні новини