Ребров: У збірної України хороший баланс між молодими та досвідченими футболістами
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси команди дійти до чвертьфіналу на майбутньому Євро-2024.
Про це фахівець розповів на пресконференції.
"Чи зможемо дійти до чвертьфіналу, як на останньому чемпіонаті Європи? Потрібно сконцентруватися на кожній грі. У нас дуже гарна збірна. Я вважаю в нас дуже хороший баланс між молодими гравцями та досвідченими футболістами. Тому потрібно рухатися від гри до гри.
Зараз у нас перша гру з Румунією, тому ми повинні сконцентруватися підготовкою до цієї гри, а далі подивимося", — сказав Ребров.
У понеділок, 3 червня, збірна України в німецькому Нюрнберзі зіграє товариський матч із господарями Євро-2024. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.