Ребров: У збірної України хороший баланс між молодими та досвідченими футболістами

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси команди дійти до чвертьфіналу на майбутньому Євро-2024.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Чи зможемо дійти до чвертьфіналу, як на останньому чемпіонаті Європи? Потрібно сконцентруватися на кожній грі. У нас дуже гарна збірна. Я вважаю в нас дуже хороший баланс між молодими гравцями та досвідченими футболістами. Тому потрібно рухатися від гри до гри.

Зараз у нас перша гру з Румунією, тому ми повинні сконцентруватися підготовкою до цієї гри, а далі подивимося", — сказав Ребров.