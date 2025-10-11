Важливо було виграти цю боротьбу: Ребров – про перемогу над Ісландією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Ісландією в кваліфікації на чемпіонат світу-2026, наголосивши, що з цією командою завжди дуже важко грати.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі УАФ.

"Я думаю, у нас усі матчі важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збором є дуже багато травмованих гравців, на жаль. Але я вдячний, сьогодні всі гравці розуміли, для кого ми граємо і віддали всі сили на полі.

З Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їхніх ігор. Особливо вдома коли грають, вони дуже потужні, дають дуже багато боротьби. Сьогодні дуже важливо було виграти цю боротьбу, треба подивитися по відсотку. Але я вважаю, якщо ми виграли гру, то гравці дійсно віддавали себе, після 3:3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги", – зазначив Ребров.

У підсумку матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.