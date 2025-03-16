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Ребров: Я вдячний клубам, що допомогли збірній

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 19:38
Ребров: Я вдячний клубам, що допомогли збірній
Сергій Ребров
Instagram Сергія Реброва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив свою подяку усім клубам УПЛ за розуміння та підготовку футболістів.

Фахівець дав свій коментар для "Футбол 360".

"Я вдячний клубам, що допомогли збірній. Це дуже важливий збір, адже раніше ми збирали гравців без тих виконавців, що грають за кордоном.

Я подивився на потенційних кандидатів у збірну. Усім хлопцям сказав, що наступний крок – перша команда. Ми вдячні усім клубам, які відпустили своїх футболістів", – розповів Ребров

Зазначимо, що вже незабаром на європейський футбол чекає міжнародна перерва, під час якої збірна України зіграє матчі плейоф проти Бельгії в межах Ліги націй.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Раніше гравець молодіжної збірної України прокоментував збір з першою командою під керівництвом Реброва.

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