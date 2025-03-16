Краснопір прокоментував збір у складі збірної України

Нападник львівських Карпат Ігор Краснопір висловився про участь у зборі із дорослою збірною України, який для нього став дебютним.

Футболіст поспілкувався із пресслужбою УАФ.

"Для мене це колосальний досвід. Дуже радий опинитися тут і мати можливість потренуватися та й загалом побути у цьому середовищі та відчути як це бути частиною національної команди. Відчуваю тільки позитивні емоції.

Тут все на найкращому рівні в Україні. Для мене це взагалі супер можливість опинитися тут. Я дуже щасливий. Зараз приїду в молодіжну збірну і буду готуватися до товариських матчів з Польщею та Словенією. Цей досвід, який я отримав в національній команді, один із найцінніших у моєму житті", – розповів Краснопір.

Зазначимо, що нападника було викликано до складу молодіжної збірної України на товариські матчі.

Сергій Ребров ухвалив рішення залучити десять гравців з команди U-21 до збору із дорослою збірною.

Раніше повідомлялось, що до табору "жовто-синіх" доєднався Роман Яремчук.