Ребров назвав завдання збірної України до Євро-2024

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає, що його основним завданням наразі є підготовка команди до чемпіонату Європи.

Цитує фахівця УАФ.

"Перше завдання — гідно підготуватися до Євро, оскільки щодо нас багато очікувань. Я подякував футболістам за те, що вони зробили, а вони зробили дуже багато. Зараз потрібно про це все забувати й гарно представити Україну на Євро.

Кондиція підопічних? Я думаю, що це була невелика перерва, і футболісти її дуже потребували, тому що сезон був дуже напруженим. Останні майже три місяці гравці Шахтаря й Динамо проводили дві-три гри на тиждень, що дуже важко, боролися за чемпіонство. Тому я вважаю, що вони трішки відпочили й зараз із гарним настроєм готуються до Євро", — сказав Ребров.