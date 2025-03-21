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Зробили корективи у другому таймі: Ребров – про перемогу над Бельгією

Олександр Булава — 21 березня 2025, 00:08
Зробили корективи у другому таймі: Ребров – про перемогу над Бельгією
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив перемогу над Бельгією (3:1) у першому матчі плейоф Ліги націй.

Про це тренер розповів в етері MEGOGO.

"Ми зіграли лише перший тайм протистояння з Бельгією.... Усім сподобався другий тайм, але нам ще грати другий матч. Тому потрібно готуватися.

За рахунок чого вдалось дотиснути суперника? Я думаю бажання. Ми намагались пресингувати суперника у першому таймі, але це нам не дуже вдавалось. У другому ми зробили корективи, і я вдячний хлопцям, що вони дійсно бажали цієї перемоги. Тому, сьогодні святкуємо, але готуємось на другу зустріч.

Я маю на увазі, що ми пресингували більш агресивно, ми відбирали м'ячі, мали моменти у другому таймі.

Збірна Бельгії – це топ-суперник. Тому, у першому таймі трішки побоювались суперника", – зазначив Ребров.

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

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