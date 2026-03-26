Збірна України назвала стартовий склад на матч зі Швецією

Тренерський штаб збірної України назвав стартовий склад на матч зі Швецією у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє УАФ.

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко – Ярмолюк, Калюжний, Судаков – Циганков, Ванат, Зубков

Запасні: Нещерет, Різник, Сарапій, Михайліченко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Піхальонок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.

Швеція: Нордфельдт, Лагербільке, Ліндельоф, Гін, Гудмундссон, Нюгрен, Карлстрьом, Аярі, Йоганссон, Дьокереш, Еланга

Матч розпочнеться – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.