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Ребров виділив силу збірної Німеччини

Олександр Булава — 2 червня, 17:16
Ребров виділив силу збірної Німеччини

Головний тренер національної збірної Сергій Ребров оцінив силу національної команди Німеччини перед товариським матчем.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Німецька збірна має нового тренера. На мою думку, команда стала більш дисциплінованою, має хороших виконавців і в захисті, і в атаці. Порівняно з нашим минулим матчем Німеччина додала, показує результат.

На жаль, вона завтра не зможе використати гравців із Реала та дортмундської Боруссії. Проте у німців є широкий вибір гравців на кожну позицію", — сказав Ребров.

У понеділок, 3 червня, збірна України в німецькому Нюрнберзі зіграє товариський матч із господарями Євро-2024. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

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