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Збірна Німеччини — збірна України: де дивитися товариський матч

Станіслав Лисак — 2 червня, 17:00
Збірна Німеччини — збірна України: де дивитися товариський матч

Збірна України проведе товариський матч із Німеччиною, яка прийматиме чемпіонат Європи-2024.

Зустріч відбудеться у понеділок, 3 червня. Початок — о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

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