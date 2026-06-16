У ФК Харків пояснили, чи має клуб зв’язок зі старою однойменною командою

Віцепрезидент футбольного клубу Харків Юрій Коротун на зустрічі з журналістами прокоментував ребрендинг Металіста 1925 та пояснив, чи має новий клуб стосунок до ФК Харків, який існував у 2005-2010 роках.

За словами функціонера, у клубі знали про можливі питання через збіг назв, однак юридично команда залишається тим самим клубом, який раніше виступав під брендом Металіст 1925.

"Звісно, ми знали про цей момент. З правового погляду ми залишаємося тим самим клубом, тільки з іншою назвою. Буквально сьогодні нас офіційно зареєстрували в УПЛ під новим брендом та видали всі потрібні документи для участі в новому сезоні", – сказав Коротун.

Віцепрезидент ФК Харків наголосив, що новий проєкт не є правонаступником колишнього ФК Харків. За його словами, із клубом, який існував раніше, команду пов'язує лише назва.

"Окрім назви, нас нічого не пов'язує з клубом, який існував раніше. Наскільки мені відомо, юридичні права на логотип та торгову марку того клубу вже давно не дійсні", – зазначив Коротун.

Також представник клубу додав, що назва Харків використовується багатьма командами в різних форматах, однак ФК Харків як професійний клуб заздалегідь врегулював юридичні питання.

"Якщо ми візьмемо аматорські ліги, то ви зможете знайти там мільйон клубів, де фігурує назва "Харків" у різних форматах – ФК, СК, ПФК і так далі. Але ми професійний клуб, тому з юридичного погляду захистили всі ці питання, зареєструвавши торговий знак", – зауважив Коротун.

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб офіційно називається футбольний клуб Харків.