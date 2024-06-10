Мадридський Реал зробив заяву щодо участі в клубному чемпіонаті світу, який відбудеться в США у 2025 році.

Про це йдеться на офіційному сайті "вершкових".

"Реал Мадрид повідомляє, що його участь у новому Клубному чемпіонаті світу з футболу, який буде організований ФІФА в наступному сезоні 2024/2025, ніколи не ставився під сумнів. Тому наш клуб, як і планувалося, візьме участь у цьому офіційному змаганні, яке ми зустрічаємо з гордістю і з максимальним ентузіазмом, щоб знову змусити мільйони наших уболівальників по всьому світу мріяти про новий титул", — йдеться у заяві.

Напередодні головний тренер команди Карло Анчелотті заявив, що мадридці не збираються грати в КЧС. Іспанські ЗМІ повідомляли, що Реал хотів отримати більшу компенсацію від ФІФА за участь у турнірі.

Варто зазначити, що клубний чемпіонат світу пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.

Нещодавно визначився останній учасник від Європи на турнір.