Реал відмовиться від участі в клубному чемпіонаті світу

Мадридський Реал не братиме участі в клубному чемпіонаті світу, який відбудеться 2025 року в США.

Про це повідомив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, цитує наставника Relevo.

"ФІФА забуває, що клуби і гравці не братимуть участі в цьому турнірі. Один матч Реала коштує 20 млн євро, а вони хочуть дати нам ці гроші за весь турнір. Реал, як і інші клуби, відмовиться від запрошення", – заявив Анчелотті.

Варто зазначити, що клубний ЧС пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.

Нещодавно визначився останній учасник від Європи на турнір.