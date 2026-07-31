Реал вирішив віддати талановитого вінгера в оренду
Франко Мастантуоно
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Аргентинський вінгер Франко Мастантуоно покине мадридський Реал влітку поточного року на правах оренди.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, Реал ухвалив рішення віддати Мастантуоно в оренду. 18-річний аргентинець не був включений до заявки команди на товариський матч проти Фіорентини, який відбудеться у суботу, 1 серпня.
В оренді Мастантуоно зацікавлений його рідний клуб, Рівер Плейт, звідки він і перейшов у Реал влітку минулого року. Проте мадридський клуб надає перевагу варіантам із Європи.
У минулому сезоні на рахунку Мастантуоно 3 голи та 1 асист у 35 матчах за Реал у всіх турнірах. Контракт вінгера розрахований до літа 2031року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.