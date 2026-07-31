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Реал вирішив віддати талановитого вінгера в оренду

Олег Дідух — 31 липня 2026, 15:45
Реал вирішив віддати талановитого вінгера в оренду
Франко Мастантуоно
Getty Images

Аргентинський вінгер Франко Мастантуоно покине мадридський Реал влітку поточного року на правах оренди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Реал ухвалив рішення віддати Мастантуоно в оренду. 18-річний аргентинець не був включений до заявки команди на товариський матч проти Фіорентини, який відбудеться у суботу, 1 серпня.

В оренді Мастантуоно зацікавлений його рідний клуб, Рівер Плейт, звідки він і перейшов у Реал влітку минулого року. Проте мадридський клуб надає перевагу варіантам із Європи.

У минулому сезоні на рахунку Мастантуоно 3 голи та 1 асист у 35 матчах за Реал у всіх турнірах. Контракт вінгера розрахований до літа 2031року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.

Реал Мадрид Франко Мастантуоно

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