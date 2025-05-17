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Реал заплатить Ліверпулю за участь Трента на клубному чемпіонаті світу

Олександр Булава — 17 травня 2025, 13:24
Реал заплатить Ліверпулю за участь Трента на клубному чемпіонаті світу
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, який влітку на правах вільного агента перейде у мадридський Реал, зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб хоче, щоб гравець зіграв на клубному чемпіонаті світу. У зв'язку з цим "вершкові" заплатять Ліверпулю 2 млн євро за дострокове підписання Трента.

Вільним агентом Трент стане лише 1 липня, а КЧС буде тривати 14 червня до 13 липня.

Нагадаємо, 26-річний гравець приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років. За цей час він зіграв 353 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.

У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

Напередодні повідомлялося, що Реал знайшов заміну українському голкіперу Андрію Луніну.

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