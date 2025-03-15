Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал зацікавлений у трансфері хавбека Челсі

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 13:28
Реал зацікавлений у трансфері хавбека Челсі
Енцо Фернадес
Instagram

Півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес зацікавив мадридський Реал, який потребує підсилення середньої ланки.

Про це повідомляє Teamtalk.

Сам футболіст особисто зацікавлений у переході, що може прискорити процес. У Челсі не хотіли б відпускати свого лідера до Ла Ліги.

Окрім звичайного трансферу, "вершкові" готові запропонувати лондонцям обмін на Орельєна Тчуамені.

У сезоні-2024/25 Фернандес зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та записав на свій рахунок 9 асистів.

Портал Tranfermarkt оцінює аргентинця у 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що вінгер Челсі може повернутись до МЮ попри зобов'язання викупу контракту.

Реал Мадрид Челсі Енцо Фернандес

Енцо Фернандес

Зірка Челсі повернувся до своєї коханої після трьох місяців "дорослого життя"
Кохання, що обірвалося: історія колишньої дружини зірки Челсі, що пожертвувала всім заради футболіста
Шикарна білявка з великим бюстом: відомо, на кого проміняв дружину та двох дітей одноклубник Мудрика
Нападник Челсі зіпсував фанатам ставки на тисячі фунтів: деталі кумедного епізоду
Дружина йде на другий план: одноклубник Мудрика завів роман із відомою співачкою

Останні новини