Реал зацікавлений у трансфері хавбека Челсі

Півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес зацікавив мадридський Реал, який потребує підсилення середньої ланки.

Про це повідомляє Teamtalk.

Сам футболіст особисто зацікавлений у переході, що може прискорити процес. У Челсі не хотіли б відпускати свого лідера до Ла Ліги.

Окрім звичайного трансферу, "вершкові" готові запропонувати лондонцям обмін на Орельєна Тчуамені.

У сезоні-2024/25 Фернандес зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та записав на свій рахунок 9 асистів.

Портал Tranfermarkt оцінює аргентинця у 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що вінгер Челсі може повернутись до МЮ попри зобов'язання викупу контракту.